Einen Ausflug, wie ihn Andrea und Johann Schremser unternahmen, gibt es nicht zu kaufen, wirklich nur zu gewinnen.

Beim ÖBB-Baustellentag war ihnen das Glück hold und man gewann einen Ausflug in den Tunnelabschnitt Fröschnitzgraben. Nun war es soweit. Gemeinsam mit NÖN-Mitarbeiter Gerhard Brandtner ging es zur Baustelle. Dort informierten Projektleiter Gernot Nipitsch und Manfred Praxl zuerst über die technische Meisterleistung. „Damit der Tunnelbau vom Fröschnitzgraben aus beginnen kann, wurden zwei 400 Meter tiefe Schächte in den Berg gebaut. Das entspricht der Höhe eines Wolkenkratzers mit über 130 Stockwerken“, so Nipitsch.

Nach der umfassenden Sicherheitsunterweisung und der Entgegennahme der Ausrüstung ging es mit dem Aufzug in die Tiefe. Die letzten Meter wurden über Leitern zurückgelegt. „Was wir dort alles sahen, versetzte uns in Staunen“, so Andrea und Johann Schremser.

„Es war wirklich beeindruckend und ein wirklich toller Gewinn“

Die Kaverne ist die eigentliche Großbaustelle mit Maschinen, Förderbändern, Lagern und Containern. Mehr als 10.000 Quadratmeter umfasst die Fläche. Aktuell ist man mit dem Bau der Kaverne und den Verbindungsstollen beschäftigt. Nipitsch: „Wenn der Semmering-Basistunnel dann in Betrieb ist, wird diese Kaverne zu einer großen Nothaltestelle.“

Beeindruckend ist auch die Logistik, muss doch jede Maschine über die Schächte transportiert werden. Auch die gewaltigen Tunnelbaumaschinen, die im nächsten Jahr geliefert werden, können nur über die Schächte zur Baustelle gebracht werden. „Im kommenden Jahr beginnt dann der Bau der eigentlichen Tunnelröhren“, erklärt Gernot Nipitisch.

„Es war wirklich beeindruckend und ein wirklich toller Gewinn, um den man uns auch beneidet hat“, freuten sich die Schremsers. Wenn der Tunnel in Betrieb geht und die Beiden durch den Berg fahren, werden sie sich auch sicher immer an diesen Ausflug erinnern.