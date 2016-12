Eigentlich war es eine fixierte Sitzung des Stadtmarketingvereines, um über Veranstaltungen Bilanz zu ziehen und künftige Ereignisse zu besprechen. Dann passierte das „Hoppala“ rund um die geplante Verlosung beim „Tag der offenen Tür“ im November, die NÖN berichtete.

Das Thema der geplatzten Verlosung der „Gloggnitz Taler“ wollte Obmannstellvertreter Günter Brentrup ebenfalls auf die Tagesordnung bringen, damit sich ein solcher Vorfall nicht mehr wiederholt. Am Tag nach der Sitzung erklärte der Schlosswirt dann aber seinen Rücktritt als Stellvertreter. In einem kurzen Schreiben an die Mitglieder verabschiedete sich Günter Brentrup als Vorstandsmitglied. Obfrau Waltraud Rigler konnte der Sitzung selbst nicht beiwohnen.

„Es gab konstruktive Gespräche Richtung Zukunft“, weiß sie aber. „Es ging bei der Sitzung nicht darum, Schuldige zu suchen“, so Rigler. „Der Rücktritt hat mich überrascht, und ich finde es schade.“

"Wurde viel und positiv gearbeitet"

Doch „einfach so“ wollten sie und die Mitglieder des Vereines den Stellvertreter nicht ziehen lassen. Am Wochenende gab es eine Reihe von Telefonaten und Gesprächen, mit dem Ziel, Brentrup doch noch für noch die Sache zu gewinnen. Mit dem Ergebnis eines „Rücktritts vom Rücktritt“. „Meine Ankündigung hat eine offene Diskussion in Gang gesetzt und Bewegung in die Sache gebracht“, berichtet Brentrup und weiter „mitreden und gestalten kann man nur, wenn man am Tisch sitzt“. Dass Brentrup als ihr Stellvertreter jetzt doch erhalten bleibt, freut Waltraud Rigler ganz besonders. „Es wurde viel und positiv gearbeitet. Diesen Weg wollen wir gemeinsam jetzt wieder weitergehen“, meint sie.