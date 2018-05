Was mit einer ersten Verliebtheit schön begann, hatte nun ein unschönes Nachspiel vor Gericht.

Ein 19-jähriger Wiener Neustädter musste sich wegen schwerem sexuellen Missbrauch von Unmündigen vor Gericht verantworten. Der Grund: Er hatte Sex mit seiner erst 13-jährigen Freundin. Weiters wurde ihm vorgeworfen, dass er diese im Zuge eines Streits in Gloggnitz verletzt haben soll, indem er ihren Kopf gegen die Badewanne geschlagen habe und außerdem soll er auch noch rabiat geworden sein und zwei Türen eingeschlagen haben.

Der junge Mann bekannte sich „schuldig“, gab aber an, dass er mit dem Mädchen im Badezimmer gerangelt hätte und sie dabei gemeinsam gestürzt wären. Dabei habe sich das 13-jährige Mädchen verletzt. Sie hatte danach Nasenbluten und Kopfschmerzen.

Streit wegen den Hausarbeiten

Er habe zu dieser Zeit bei seiner Freundin gewohnt und sie hätten Streit gehabt, weil er sich nicht an den Hausarbeiten beteiligen wollte. „Sie hatte meine Geldbörse und mein Handy und hat sich damit in ihrem Zimmer eingesperrt“, so der Angeklagte.

Nur deshalb habe er die Zimmertüre aufgebrochen und später dann auch die Badezimmertür eingeschlagen. Die sexuellen Handlungen seien immer einvernehmlich geschehen, was auch die 13-Jährige bei der Polizei bestätigt hatte. Allerdings habe er gewusst, wie alt das Mädchen war.

Das recht milde Urteil fiel schließlich so aus: Zwei Jahre Haft bedingt.