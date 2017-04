Zehnjährige sexuell belästigt: Polizei sucht Täter .

Nachdem ein Unbekannter eine Zehnjährige in Gloggnitz (Bezirk Neunkirchen) am Montag sexuell belästigt hatte,veröffentlichte die Polizei am Freitag ein Phantombild und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung!