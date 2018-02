Einen neuen Mann an der Spitze hat die Freiwillige Feuerwehr Grimmenstein-Kirchau seit ihrer letzten Mitgliedervesammlung. Karl Grill löst Josef Grill nach 20 Jahren als Kommandant ab.

„Ich war jetzt fast 27 Jahre im Kommando tätig und 20 Jahre lang Kommandant. Ich glaube, das ist genug“, muss Josef Grill etwas schmunzeln. Er hat bei der Jahreshauptversammlung sein Amt abgegeben. Mit der NÖN Neunkirchen sprach er über die Anfänge bei der Freiwilligen Feuerwehr: „Ich bin eigentlich durch meinen Vater dazu gekommen. Er war damals schon Mitglied. Aber irgendwie ist es in Kirchau einfach so, dass jeder Bursche bei der Feuerwehr dabei ist. So war es auch bei mir!“

Josef Grill: "Zum Aufhören noch viel zu früh"

Mit seinem Nachfolger Karl Grill – mit ihm ist er weitschichtig verwandt – ist der 56-Jährige zufrieden: „Er wird das sicher sehr gut machen!“ Welchen Tipp er dem Neo-Kommandanten mit auf den Weg geben will? „Also, mein Motto war immer, dass einer alleine nichts bewegen kann, nur zusammen ist man stark!“

Komplett zurückziehen aus dem Geschehen der Freiwilligen Feuerwehr will sich Josef Grill aber nicht: „Nein, auf keinen Fall. Ich bleibe weiter aktiv. Zum Aufhören ist es noch viel zu früh!“

Im Rahmen der Versammlung wurde nicht nur ein neuer Kommandant gewählt, sondern auch Bilanz über das Jahr 2017 gezogen. Die Florianis waren dabei 41 Mal im Einsatz und leisteten inklusive Ausbildungen 7412 freiwillige Stunden.