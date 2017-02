Eine triumphierende SPÖ, eine enttäuschte ÖVP: So gestaltete sich der Wahlsonntag vor etwas mehr als einer Woche in Grünbach.

Die Roten mit Bürgermeister Peter Steinwender konnten einen starken Zuwachs von fast zehn Prozent (sprich zwei zusätzlichen Mandaten) verzeichnen, das Team von „Wir Grünbacher“ mit Spitzenkandidat Rudi Gruber hingegen stürzte fast 15 Prozent ab und muss zwei Mandate an die SPÖ abgeben.

"Große Überraschungen sind nicht zu erwarten"

Wenige Tage nach dem Urnengang in Grünbach laufen zwar schon die ersten Gespräche, Termin für die konstituierende Gemeinderatssitzung gibt es aber noch keinen. Wer konkret in das Gremium einziehen wird, ist noch nicht ganz fix:

„Wir gehen erst in Klausur, wo wir dieses Thema besprechen werden, große Überraschungen sind nicht zu erwarten. Es hat sich in den letzten Monaten gezeigt, dass wir viele engagierte und kompetente Personen in unserem Team haben“, ist sich SPÖ-Bürgermeister Peter Steinwender sicher.

Man wolle ein Team in den Gemeinderat schicken, welches viele Bereiche und Generationen abdeckt, so der Ortschef.

Kurze Gespräche mit ÖVP-Vertretern geführt

Auch informiert er, dass es bereits „kurze informelle Gespräche mit einzelnen Vertretern“ der ÖVP gegeben hat: „Mein Ziel ist eine Basis für eine gute Zusammenarbeit zu finden, ich weiß aber noch nicht, welchen Weg die ÖVP gehen wird“, so Steinwender.

Für eine gute Kooperation müssten beide Seiten motiviert sein: „Offizielle Vorgespräche mit der ÖVP starten erst nach der Einspruchsfrist!“

Bei den Projekten hat für Steinwender übrigens das Projekt „Hauptplatz neu“ Vorrang, denn „im letzten halben Jahr wurde wertvolle Zeit verloren“, ist sich der Ortschef sicher. „Aber auch andere Projekte werden parallel dazu vorbereitet!“

Beim Team „Wir Grünbacher – ÖVP und Unabhängige“ gibt man sich vorerst noch zugeknöpft.

„Zunächst gibt es jetzt noch eine Frist abzuwarten, ob die Wahl beeinsprucht wird und erst dann geht es in die Konstituierung. Wir werden demnächst eine Besprechung haben, wo wir die anstehenden Fragen klären werden. Bis dahin kann ich auch keine weiteren Aussagen machen“, informiert ÖVP-Spitzenkandidat Rudi Gruber die NÖN auf Anfrage.