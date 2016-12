Dass es Rudi Gruber noch einmal wissen will und bei der Gemeinderatswahl am 29. Jänner 2017 als Spitzenkandidat der ÖVP antritt, ist bereits seit einigen Wochen bekannt. Und auch, dass der langjährige Gemeinderat Franz Krismer Vizebürgermeister werden will.

Nun präsentierten die beiden ÖVP-Lokalpolitiker ihre gesamte Mannschaft, die beim Urnengang Anfang nächsten Jahres für den Gemeinderat kandidiert: Erstmals tritt die Wahlbewegung „Wir Grünbacher“ mit dem Zusatz „ÖVP und Unabhängige“ an. Rudi Gruber: „Auf der Wahlliste sind Grünbacher aller Altersgruppen, aus allen Ortsteilen und aus allen Berufsgruppen vertreten!“ Alle bisherigen Mandatare der ÖVP seien ebenso auf der Liste vertreten wie neue, auch parteiunabhängige Unterstützer. „Wir sind eine offene Plattform, wo alle Meinungen einen Platz finden und wo die Diskussion über die Zukunft unserer Gemeinde auf breiter Basis geführt wird“, konkretisiert Gruber.

Am Freitag, 20. Jänner, soll mit Landesrat Karl Wilfing ein Neujahrsempfang mit der ÖVP-Mannschaft stattfinden.

Kandidatenliste:

Rudi Gruber (techn. Angestellter), Franz Krismer (Bankstellenleiter), Martin Bramböck (Musiklehrer), Edith Stückler (Gemeindebedie.), Lena Kersch (Studentin), Wilhelm Stickler (Landwirt), Gerald Holzer (Landwirt), Harald Winkler (Mittelschullehrer), Andreas Pinkl (techn. Angestellter), Oliver Traint (Unternehmer), Felix Bramböck (Student), Johann Hackl (ÖBB-Bediensteter), Johanna Pum (Flugbegleiterin), Johann Hensler (Pensionist), Gregor Pavlic (Angestellter), Ewald Lichtenegger (Angestellter),...