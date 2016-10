Am Montag der Vorwoche wurde Peter Steinwender wie erwartet zum neuen SPÖ-Bürgermeister gewählt. Die ÖVP-Mandatare und ihre Ersatzmitglieder hinterlegten davor jedoch bereits geschlossen ihre schriftlichen Rücktrittserklärungen bei Vizebürgermeister Otto Schiel, die NÖN berichtete.

Rupert Dworak (SPÖ): Zweitwohnsitzer sind ein großer Diskussionspunkt. | zVg

Aufgrund dieser Vorgangsweise muss Steinwender allerdings heute Dienstag den Gemeinderat auflösen und dies der Landesregierung mitteilen. Diese legt dann Neuwahlen fest, aufgrund des Fristenverlaufes ist mit ihnen aber nicht vor Jänner oder Februar 2017 zu rechnen. Bis dahin können keine Gemeinderatssitzungen abgehalten werden, was den neuen Bürgermeister wurmt: „Natürlich ist die Arbeit dadurch behindert, es kann beispielsweise kein neues Budget im Dezember beschlossen werden, auch das Hauptplatzprojekt verschiebt sich!“

„Die Grünbacher Freunde haben einen legitimierten demokratischen Schritt mit einstimmigem Parteibeschluss gesetzt“, hat ÖVP-Bezirksparteiobmann LAbg. Hermann Hauer für seine Parteikollegen Verständnis. „Das Interesse und das Ergebnis der Umfrage zeigen, es ist den Menschen wichtig, in Entscheidungen eingebunden zu werden. Solche Situationen kommen immer wieder vor, und der Bevölkerung entstehen dadurch auch keine Nachteile“, so Hauer und Rudi Gruber, der für die ÖVP als Bürgermeisterkandidat ins Rennen gehen dürfte, abschließend.

Gemeindevorstand ohne Beschlusskompetenz

SPÖ-Bezirksparteivorsitzender LAbg. Bgm. Rupert Dworak hat für das Geschehen wenig Verständnis: „Es ist demokratiepolitisch bedenklich, wenn eine Partei durch eine nicht legitimierte Art von Volksbefragung die Direktwahl eines Bürgermeisters erzwingen will, was bei uns gar nicht möglich ist. Jeder kann sich selbst seinen Reim darauf machen.“

Es gibt für derartige Fälle ganz klare Mechanismen. Der aktuell gewählte Bürgermeister darf bis zur Neukonstituierung des Gemeinderates nur mehr „unaufschiebbare Geschäfte“ erledigen. Etwa die Aufrechterhaltung des Amtsbetriebes usw. – eben alles, was das klassische „Tagesgeschäft“ betrifft. Auch bereits begonnene oder beschlossene Projekte können umgesetzt werden.

Auch unbedingt nötiges Personal kann aufgenommen werden (der Bürgermeister kann immer bis zu 6 Monate ohne Beschlüsse Personal aufnehmen). Der Gemeindevorstand bleibt zwar in Funktion, da drei von fünf Mitgliedern von der SPÖ gestellt werden, hat aber nur mehr eingeschränkte Kompetenz. Er dient nur mehr als Beratungsgremium des Bürgermeisters, wenn Entscheidungen zu fällen sind, welche eigentlich in die Kompetenz des Gemeinderates fallen. In diesem Fall muss der Gemeindevorstand angehört werden, hat aber keine Beschlusskompetenz.

Steinwender will das Beste aus der Sache machen: „Leider ist die Stimmung in der Bevölkerung nicht gut, aber mir liegt primär das Wohl der Grünbacher am Herzen!“