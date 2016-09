Am Montag wurde Peter Steinwender zum neuen Bürgermeister gewählt. Die ÖVP-Mandatare und ihre Ersatzmitglieder traten jedoch schon knapp nach Sitzungsbeginn geschlossen zurück.

Die vorgesehene Gemeinderatssitzung, in deren Verlauf auch Peter Steinwender als Nachfolger von Franz Holzgethan als SPÖ-Bürgermeister gekürt werden sollte, geriet am Montag der erwartungsgemäß zur Farce. Wie in der NÖN bereits angekündigt, ließ die ÖVP aufgrund ihres Fernbleibens Sitzung und Wahl platzen.

Nun sollte es am Montag den nächsten Anlauf geben: Dieses Mal genügte zur Durchführung der Sitzung eine einfache Mehrheit der Anwesenden. Ein Umstand, der durch die SPÖ-Gemeinderäte gegeben war. Allerdings platzte kurz nach Sitzungsbeginn und dabei erfolgten kritischen Anmerkungen durch den Vositzenden, SPÖ-Vizebürgermeister Otto Schiel, am Vorgehen der ÖVP die Bombe: „Wir haben bei unserer Meinungsumfrage zur Bürgermeisterwahl 448 Rückmeldungen bekommen und von diesen haben 402 kein Vertrauen in den neuen Bürgermeisterkandidaten“, verkündete ÖVP-Fraktionssprecher Rudi Gruber das Ergebnis.

Rudi Gruber: Schritt zu direkter Demokratie

„Wir wollen den Wunsch der Bürger nicht ignorieren und treten daher geschlossen zurück“, erklärte er die Vorgangsweise, die zu Neuwahlen führen wird. Gruber sieht darin einen Schritt zu direkter Demokratie.

Allerdings kann erst die Landesregierung den Gemeinderat auflösen, daher gingen die Bürgermeisterwahlen dennoch planmäßig über die Bühne. In Ermangelung jeglicher Opposition erhieltSPÖ-Kandidat Peter Steinwender dann alle zehn von zehn Stimmen.

Er war auch von der Vorgangsweise der Opposition nicht überrascht: „Es war seit der Aussendung schon klar, dass die ÖVP auf Neuwahlen aus ist. Das war alleine Sinn und Zweck dieser Schmierzettelkampagne.“ Dennoch blickt Steinwender Neuwahlen ohne Stress entgegen: „Wir haben unser Konzept, an dem wir festhalten werden und ich bin auch zuversichtlich, dass ich danach wieder gewählt werden. Die ÖVP wird den Grünbachern aber erklären müssen, warum es wieder eine Wahl gibt. So ein Schuss kann auch leicht nach hinten losgehen!“

Gruber hingegen ist sich sicher, dass der Mandatsverzicht aller ÖVP-Gemeinderäte, um Neuwahlen zu, ganz normales demokratisches Polit-Werkzeug darstellt.