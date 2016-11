Die Gemeinde Grünbach am Schneeberg startete mit zahlreichen Veranstaltungen in die Vorweihnachtszeit. Auch die Kids kamen voll auf ihre Kosten.

Start in den Advent .

Startschuss war am frühen Samstagnachmittag in der Barbarahalle: SPÖ-Bürgermeister Peter Steinwender konnte zahlreiche Besucherinnen und Besucher begrüßen – ganz besonders viele Kinder waren darunter.

Kein Wunder, wurde doch eine Zirkusvorführung vom Zirkus „Picard“ gezeigt. Später statteten Nikolaus und einige Perchten Grünbach einen Besuch ab, es stand aber auch eine Adventwanderung mit anschließendem Lagerfeuer auf dem Programm. In der Barbarahalle konnten Werke von Hobbykünstlern bestaunt werden, es gab Mehlspeisen und heiße Getränke zu erwerben. Auf dem Schulparkplatz boten Vereine Punsch & Co an.