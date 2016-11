Die Flüchtlingssituation in der Gemeinde war Thema eines Pressegesprächs, zu welchem am Donnerstagabend im Gemeindeamt Grünbach am Schneeberg geladen war. Die beiden SPÖ-Bürgermeister Peter Steinwender (Grünbach) und Michael Knabl (Puchberg) informierten gemeinsam mit dem zuständigen Landesrat, Maurice Androsch (SPÖ), über die weitere Entwicklung der Flüchtlingsunterkunft in Grünbach.

In besagter Unterkunft seien mittlerweile über 70 junge Männer untergebracht - eine Situation, die laut Bürgermeister Peter Steinwender desöfteren zu Problemen führe. Als Beispiele führte der Neo-Ortschef unter anderem Vandalismus an.

Landesrat Androsch sagte zu, bereits morgen, Freitag zehn Asylwerber in eine andere Unterkunft zu verlegen. In den kommenden Wochen sollen weitere die Unterkunft in Grünbach verlassen, sodass sich die Anzahl auf unter 40 Personen verringert. Diese Zahl sei wesentlich verträglicher für die beiden Gemeinden, betonten die SPÖ-Politiker unisono. Man wolle diese Verlegungen "sehr, sehr rasch" über die Bühne bringen, so Maurice Androsch auf Nachfrage der NÖN Neunkirchen.

