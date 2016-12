Mit durchaus harten Vorwürfen meldet sich im Gemeinderatswahlkampf ÖVP-Obmann Harald Winkler zu Wort. Er wirft SPÖ-Parteifunktionären vor, Scheinanmeldungen im Hinblick auf die Gemeinderatswahl durchgeführt zu haben. „Ganz offensichtlich wurden diese Anmeldungen im Hinblick auf die Bürgermeisterwahl vorgenommen, denn der Stichtag dafür war Ende Oktober 2016“, so Winkler. Bei 16 Personen sei dies der Fall, geht aus der Presseaussendung hervor.

"Anschuldigungen absurd und haltlos"

Für den Ortschef entbehren diese Vorwürfe jeglicher Grundlage. „Zuerst will die ÖVP Wahlen, und nun wollen sie Wählern ihr Wahlrecht nehmen“, so Peter Steinwender. „Die Anträge um Streichung aus dem Wählerregister betreffen Kinder von Grünbachern, Lebenspartner und sogar höchst verdiente Grünbacher, die Anschuldigungen gegen diese Gemeindebürger sind absurd und völlig haltlos“, konkretisiert Steinwender weiter.

Kritik von betroffenen Bürgern

Kritik kommt auch von einem betroffenen Bürger. Der Grünbacher Thomas Höflinger meldete sich via „Facebook“ zu Wort. Mittels Brief wurde er verständigt, dass gegen seine Aufnahme in das Wählerregister ein Antrag eingegangen ist – und das, obwohl er seit 2015 mit seiner Partnerin in einer Wohnung lebt. Wie er seine Kritik formulierte, lesen Sie in der Print-Ausgabe der Neunkirchner NÖN, ab Dienstag erhältlich!