Nach 23 Jahren Betrieb verlor die Marktgemeinde im Frühjahr einen Gastronomie-Betrieb: Das Restaurant von Hans-Georg Auerböck, kurz HGA, schloss die Tore. Seitdem standen die Räumlichkeiten in der Ortsmitte leer.

Start Anfang Dezember

Jetzt hat mit Alfred Schreder ein erfahrener Gastronom das Ruder in der Hand. Seit knapp zehn Jahren ist Schreder in dem Bereich tätig, führte zunächst die Geschicke in der Almrauschhütte, ehe er ins Gasthaus Reithofer in Außeraigen wechselte. Nun hätten sich die Räumlichkeiten in der Ortsmitte angeboten, wie er im NÖN-Gespräch erklärt:

„Die Lage ist natürlich ideal, wir sind mitten im Zentrum“, freut sich der Wirt. Auf der Speisekarte hat Schreder „gutbürgerliche Küche sowie Hausmannskost“, wie er sagt: „Aber es wird auch wieder Pizzen geben, ebenso wie Burger und Backhendl“, verrät er. Auch Tagesmenüs sollen etabliert werden: „Es gab schon sehr viele positive Rückmeldungen von den Leuten, dass es wieder ein Gasthaus hier gibt!“

Hochoffizieller Start ist schließlich Anfang Dezember, dann will Schreder auch sein Team erweitern. Fix ist, dass der Dienstag Ruhetag sein wird, Montag bis Samstag ist von 9 bis 22, Sonntag von 9 bis 20 Uhr geöffnet. Im Sommer steht den Gästen ein Gastgarten zur Verfügung.