Der Lenker eines Sattelzuges vertraute blind auf sein Navi und kam in Folge in der engen Himbergerstrasse weder vor noch zurück. Das Schwerfahrzeug drohte aufgrund der glatten Fahrbahn beinahe in ein Wohnhaus zu rutschen.

Von den Florianis wurde der Sattelzug zuerst mit Keilen gegen Abrollen gesichert und in weiterer Folge mit einer Seilwinde gerade gezogen. Im Anschluss konnte der Lenker seine Fahrt, über die richtige Route fortsetzen.

