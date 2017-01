Wie wird Obst zu Schnaps, wie müssen Früchte und Brennanlage behandelt werden – darüber kann man sich an drei Tagen in Zweiersdorf selbst ein Bild machen, da die Dorfgemeinschaft und die örtlichen Schnapsbrenner wieder Einblicke in die Brenner-Arbeit bieten sowie deftige Schmankerl verkosten lassen.

Beginn ist am Freitag, 13. Jänner, ab 16 Uhr. Am Samstag und Sonntag startet die Tour um 14 Uhr, wobei die Betriebe Peter Bock, Rudi Sulzbacher, Hubert Kastner und die Destillerie Mohr-Sederl ihre Pforten öffnen. Es wird auch ein Vorteils-Pass angeboten: Dieser kostet 8 Euro und kann für Einkauf im Wert von 12 Euro Verwendung finden.

Und natürlich sorgt auch wieder ein kostenloser Heimbringerdienst für einen sicheren Abschluss des Besuches.