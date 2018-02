NÖN: Seit wann interessierst Du Dich für Politik?

Elvira Junuzi: Als damals die Flüchtlingsdebatte begann, habe ich angefangen, mich für die Politik zu interessieren und sehr viel recherchiert. In dieser Zeit wurde mir klar, dass die Wünsche der neuen Generation in den Hintergrund geschoben wurden, da nur die Debatte im Vordergrund stand. Ich, als Jugendliche, habe mich sehr von der Politik vernachlässigt gefühlt und jetzt ist es an der Zeit, etwas zu machen – für die Jugendlichen!

Mit 16 Jahren so ein Amt zu übernehmen ist ja recht ungewöhnlich. Wieso hast Du Dich dazu entschlossen?

Elvira: Ja, es wird oft gesagt, dass es recht ungewöhnlich ist. Jedoch finde ich, dass man sich für die wichtigen Dinge im Leben einsetzen sollte, wie zum Beispiel die Wünsche und Zukunft der Jugendlichen. Ich habe tolle Unterstützung, mit der ich ungehindert das Amt in die richtige Richtung lenken kann.

Wie kann man Politik für Junge attraktiver machen?

Elvira: Man kann die Politik für Junge ganz einfach attraktiver machen! Jugendliche wollen sich angesprochen fühlen. Ebenfalls wollen sie mitreden und mitwirken, aber sie werden leider oft ausgeschlossen. Aber auch Veranstaltungen, insbesondere Sport- und Musikveranstaltungen, machen die Politik attraktiver und sprechen Jugendliche in meinem Alter sehr an. Bald wird die Junge ÖVP auch einige Veranstaltungen für Junge organisieren!

Welche Pläne hast Du als neue Obfrau?

Elvira: Ich habe einige Pläne in der JVP. Wie schon vorher erwähnt, werden dieses Jahr einige Veranstaltungen organisiert werden. Ebenfalls will ich auch den Hobbys der Jugendlichen nachgehen. Ich möchte die Neunkirchner Jugendlichen beispielsweise fürs Tanzen begeistern. Damit meine ich Break Dance, Hip Hop und weitere Tanzarten. Es sollen Kurse mit einem Trainer veranstaltet werden, damit die Jugendlichen wieder Spaß an sportlichen Aktivitäten haben!