SPÖ Bundeskanzler Christian Kern besuchte am Mittwochvormittag den Olbersdorfer Vorzeigebetrieb List.

Der hochwertige Innenausstatter im Flugzeug- und Schiffsbau beschäftigt am Standort mittlerweile 700 Arbeitnehmer und gehört zu den größten Unternehmen im Bezirk Neunkirchen. Dementsprechend beeindruckt zeigte sich auch Kern. Vor allem die Tatsache, dass die Firma 39 Lehrlinge ausbildet, bereitete ihm große Freude – mit seiner Aussage „Facharbeiter sind die Basis Österreichs“, erntete er Applaus.

Drei Stunden lang ließ er sich nicht nur von den Firmenverantwortlichen Katahrina List-Nagl und Franz List im Beisein von Neunkirchens Nationalrat Hans Hechtl durch das Unternehmen führen, sondern nützte auch die Gelegenheit, sich mit den Lehrlingen (insgesamt werden im Betrieb derzeit 39 ausgebildet) ausführlich auszutauschen.

Was die alles vom Bundeskanzler wissen wollten sowie die besten Zitate dieser Begegnung lest ihr in der kommenden Printausgabe der NÖN Neunkirchen.

F/LIST Unternehmensprofil

F/LIST ist ein weltweit gefragter Hersteller exklusiver Innenausstattungen für Business- und Privat-Jets, Mega-Yachten und luxuriöse Wohnräume. Von der Planung bis zum Einbau des fertigen High-End-Interieurs stehen bei dem niederösterreichischen Familienunternehmen Pioniergeist, Leidenschaft und Zuverlässigkeit stets im Vordergrund.

Bereits in dritter Generation setzt der Familienbetrieb F/LIST die individuellen Wünsche seiner Kunden professionell und verlässlich um. Mit fortlaufender Forschung und der Entwicklung richtungsweisender Materialien und Verfahren sowie jahrelangem Know-how im Bereich der Lack- und Oberflächentechnologie verbindet F/LIST dabei Tradition und Innovation auf höchstem Niveau. Dieser Pioniergeist und die Leidenschaft machen das Unternehmen aus und haben die ehemals kleine Tischlerei, die 1950 gegründet worden ist, zu einer weltweit agierenden High-Tech-Manufaktur gemacht.

Mit derzeit rund 700 Mitarbeitern betreibt F/LIST neben dem Hauptsitz in Thomasberg, Niederösterreich weitere Standorte in São José dos Campos (Brasilien) und Montreal (Kanada).

Kunden rund um den Erdball schätzen die Qualität der hochwertigen Einrichtungen aus dem Hause F/LIST. Dies hat das österreichische Unternehmen auch zum bewährten Partner renommierter Flugzeughersteller wie Embraer, Bombardier, Gulfstream und Pilatus gemacht.