Rund eine Million Euro wird investiert. Insgesamt gibt es dann am Standort 57 neue Plätze. Außerdem wird seit Herbst eine Kleinkindbetreuung am Standort angeboten.

2011 wurde der NÖ Landeskindergarten in der Schreckgasse eröffnet. Im November 2015 erfolgte bereits der Spatenstich für den Zubau. Im Herbst 2016 wurde der Betrieb in den neuen Gruppen aufgenommen. Im Zubau kann nun die provisorische Gruppe im MobiKi Containerkindergarten untergebracht werden, außerdem wurden zusätzlich zwei Gruppen für Kleinkindbetreuung mit insgesamt 32 Plätzen geschaffen. Die zusätzliche Nutzfläche beträgt 537,6 m².

Derzeit werden in den insgesamt sieben Kindergärten der Stadt rund 450 Kinder in 24 Gruppen betreut. In der Schreckgasse finden jetzt rund 115 Kinder in sechs Gruppen Platz.

Bauherr ist die Neunkirchner GmbH & Co KG, die das Projekt binnen acht Monaten fertigstellen konnte. Baukosten: rund € eine Millionen Euro brutto. Das Land NÖ fördert den Zubau mit Annuitätenzuschüssen über den NÖ Schul- und Kindergartenfonds.