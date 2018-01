Von „Verärgerung“ könne nicht die Rede sein, meint Bürgermeister Herbert Osterbauer (ÖVP). Aber zumindest sauer aufgestoßen sei ihm eine Passage in der aktuellen Parteizeitung der SPÖ, die online noch abrufbar ist. Gemeinderat Christian Ofenböck (SPÖ) hatte, so Osterbauer im NÖN-Gespräch, von einem Thema geschrieben, welches im nicht öffentlichen Sitzungsteil der Gemeinderatssitzung behandelt worden war. „Eigentlich unterliegt dieser Punkt der Verschwiegenheitspflicht“, merkt Osterbauer dazu an.

"2015 erstmalig beschlossen"

Thema des Textes war das Kinderweihnachtsgeld für Bedienstete der Gemeinde, welches 100 Euro beträgt. Halbtagskräfte erhalten die Hälfte, Mitarbeiter, die die volle Zeit absolvieren, den gesamten Betrag. „Die Stadtgemeinde Neunkirchen zahlt seit Jahrzehnten den Beschäftigten pro Kind zu Weihnachten einen einmaligen Zuschuss aus“, heißt es wörtlich in dem SPÖ-Beitrag. Das entspreche nicht der Wahrheit, bekritelt Osterbauer: „Das ist schlicht und einfach falsch, denn dieses Geld wurde 2015 erstmalig beschlossen“, so der Stadtchef. Heuer sei es also zum dritten Mal abgesegnet worden.

SPÖ

SPÖ-Mandatar Christian Ofenböck hatte in der Gemeinderatssitzung den Abänderungsantrag gestellt, allen Mitarbeitern – auch Halbtagskräften – die vollen 100 Euro zu gewähren. ÖVP und Grüne lehnten das allerdings ab. Osterbauer: „Das wurde mit der Personalvertretung so vereinbart. Ich würde es begrüßen, würde man so etwas zuvor in einer Ausschusssitzung beantragen und nicht ad hoc in einer Sitzung!“

Ofenböck selbst erklärt, dass die Passage, die Stadt würde den Beitrag seit Jahrzehnten ausbezahlen, tatsächlich falsch sei: „Das ist uns leider passiert, es hätte ,seit vielen Jahren‘ heißen sollen“, erklärt Ofenböck. Er führt weiter aus, dass es seine Fraktion bevorzugen würde, künftig wieder Gutscheine anstatt des Bargelds auszuzahlen: „Weil so natürlich die Steuer drüberfährt und die Mitarbeiter nicht den vollen Betrag erhalten!“ Die Idee, den Zuschuss zu gewähren, würde man grundsätzlich unterstützen, so Ofenböck: „Allerdings ist uns jedes Kind gleich viel wert, daher auch der Abänderungsantrag!“ Den Vorwurf, sich nicht an die Verschwiegenheitspflicht zu halten, lässt er übrigens nicht gelten: „Da ist von der ÖVP auch schon so manches an die Öffentlichkeit gegangen!“