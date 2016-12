Eine ungewöhnliche Einbruchsserie spielte sich in der Nacht vom 18. auf den 19. Dezember in Kirchberg ab: Ein 33-jähriger Mann brach in den örtlichen Kindergarten ein, wo er eine Digitalkamera im Wert von etwa hundert Euro entwendete.

Aus einem Nebengebäude eines Einfamilienhauses ließ er zudem ein Mountainbike sowie einen Rucksack mit Kletterausrüstung und diversem Werkzeug mitgehen. „Das Rad wurde unweit des Tatorts gefunden“, so der erhebende Beamte zur NÖN Neunkirchen.

Dann wollte sich der 33-jährige Asylwerber – nach seinen Taten – schlafen legen – und zwar in einen Campingbus. „Ein Hausbesitzer verständigte uns am Morgen, dass in seinem Garten ein unbekannter Mann schlafe“, informiert die örtliche Polizei weiter. Beim Eintreffen der Exekutive konnte festgestellt werden, dass das Schuhprofil des 33-Jährigen mit den an den Tatorten sichergestellten Spuren übereinstimmt.

Der Mann wurde daraufhin festgenommen und an die Justizanstalt Wiener Neustadt überstellt.