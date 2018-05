Nicht nur beeindruckende Felsgebilde und oftmals bizarre Tropfsteinfiguren finden sich in der größten Tropfsteinhöhle der Wiener Alpen: Die Hermannshöhle in Kirchberg am Wechsel gilt auch als Heimat der meisten Fledermausarten Europas – bis zu 14 verschiedene tummeln sich in der Höhle, meist bei erfrischenden sieben Grad Celsius...

Diese Woche feiert die Hermannshöhle Geburtstag – und das gleich in dreifacher Ausführung, wie Katrin Zeleny von den Wiener Alpen erklärt: „175 Jahre Erforschung, 150 Jahre Schauhöhle und 50 Jahre Betreuung durch Wiener Höhlenforscher.“ Daher hat die Höhle am Sonntag, 6. Mai von 9.30 bis 16.30 Uhr für alle Interessierten geöffnet – der Eintritt ist bei laufendem Führungsbetrieb übrigens kostenlos!

Witziges Detail am Rande: Die bis zu 14 Fledermausarten, die sich im Inneren der Höhle tummeln, tragen meist interessante Namen: „Wie ,Hufeisennase‘, Bartfledermaus‘, ,Fransenfledermaus‘, ,Großes Mausohr‘, ,Braunes Langohr‘ oder ,Mopsfledermaus‘“, so Zeleny.

Generell kann die Höhle nur im Rahmen einer Führung besichtigt werden. Reguläre Führungen finden im Zeitraum von 1. Mai bis 30. September täglich zu fünf Zeiten statt und dauern etwa eine Dreiviertelstunde. Im April und Oktober ist die Höhle an Samstagen, Sonn- und Feiertagen sowie nach telefonischer Vereinbarung geöffnet. Gruppen können sich unter 02641/2326 oder 0664/53 11 026 anmelden.