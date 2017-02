Es ist ein anonymes Schreiben, randvoll mit Vorwürfen über angebliche Missstände im Landespflegeheim Neunkirchen, das in der Vorwoche für gehörig Wirbel sorgte. Verschickt an zahlreiche Behörden, Medien und Politiker wurde der Brief mit dem Absender „Töchter und Söhne des Landespflegeheims NK“.

Nun ist mit anonymen Vorwürfen generell vorsichtig umzugehen, denn auch wenn im Endeffekt nichts herauskommt, ein fahler Nachgeschmack bleibt immer hängen. Deshalb ist es auch gut, dass die Verantwortlichen eine sofortige und lückenlose Klärung zugesagt haben. Bisherige Recherchen der NÖN ergaben eher ein gegenteiliges Bild:

Großes Engagement, viel Lob von Angehörigen, aber natürlich auch die eine oder andere Kinderkrankheit, die erwähnt wurde. Die gehört zwar abgestellt bzw. verbessert, aber wo gibt es das nicht? Vielmehr lässt der Brief auf Insiderwissen schließen. Möglicherweise ist ein verärgerter Mitarbeiter gar der Urheber. Sollte das so sein, dann muss auch der alle Konsequenzen zu tragen haben. Wie im umgekehrten Fall die Verantwortlichen, sollte am Ende doch etwas hängen bleiben.