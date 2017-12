Eigentlich war es nur eine Frage der Zeit und wurde an dieser Stelle auch schon geschrieben, ob und wann das Land bei der aktuell desaströsen Situation am Zauberberg, in der sich die Tourismusregion befindet, eingreift. In der Vorwoche ist es dann Gott sei Dank endlich geschehen: Mit einem Angebot zur Kooperation beim Betrieb der Bergbahnen soll zumindest die kommende Wintersaison gerettet werden.

Allerdings und das verwundert etwas: Die Verantwortlichen zieren sich, die rettende Hand zu ergreifen. Nun sind zwar Vertragsdetails nicht bekannt, doch bevor alles den Bach runter geht, sollten sie zumindest nach diesem Strohhalm greifen. Denn viel mehr Alternativen wird es nicht geben und zu sehr steht die Zukunft einer gesamten Region auf dem Spiel!

Eigentlich kann man nur froh sein, dass die Weltcuprennen am Zauberberg zumindest für heuer pausieren. Ob und wie sich die Gesamtsituation auf das kommende Jahr auswirken wird, bleibt abzuwarten. Zu einer Imagepolitur wird sie aber sicherlich nicht beitragen. Soviel steht jetzt schon fest!