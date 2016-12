Es ist keine große Überraschung, dass Christian Humhal sich beim Hearing für den Posten des Baudirektors in Neunkirchen durchgesetzt hat und im kommenden Herbst Franz Krenn beerben wird. Humhal hat ein abgeschlossenes Studium, gilt fachlich als höchst kompetent und kann auch mit seiner menschlichen und lösungsorientierten Art punkten. Weit mehr überraschend ist es da schon, dass er seinen Posten als ÖVP-Gemeinderat partout nicht räumen möchte und ihm dabei Stadtchef Herbert Osterbauer die Stange hält.

Schon jetzt spricht die Opposition von einer schiefen Optik, kritisiert das Sesselkleben und fordert mit Amtsantritt einen Rücktritt Humhals als Mandatar. Als Abteilungsleiter des Rathauses, vor allem aber als Baudirektor, gibt es bei vielen Gemeinderatsbeschlüssen Berührungspunkte. Humhal wird also einige Male bei den Abstimmungen vor die Türe gehen müssen. Was in der Sache am meisten unverständlich ist: Warum bietet man in einem sensiblen Bereich potenzielle Angriffsfläche, wo diese doch gar nicht erst notwendig ist.