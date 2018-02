Kleine Ursache, große Wirkung: Ein Radarmessgerät, das im Herbst des Vorjahres in der 30er-Zone in der Neunkirchner Pernerstorferstraße aufgestellt worden war, sorgt nun für große Aufregung. Denn die meisten Anzeigen trudelten verspätet erst jetzt, also knapp vier Monate nach den ersten Geschwindigkeitsübertretungen, ein. Klar, dass es dementsprechend „viele“ Opfer gibt. Der Spitzenreiter wurde sogar rekordverdächtige 28 Mal „geblitzt“.

Die Aufruhr ist groß, von Abzocke die Rede. Was entscheidend zur schiefen Optik beiträgt, sind zwei Komponenten: Zum einen wurde die Radarbox wirklich sehr findig, um es einmal fein auszudrücken, positioniert. Zum anderen könnte einem Betroffenen die ungewöhnliche Dauer bis zur Ausstellung der Anonymverfügungen, hätte es nicht einen Softwarefehler gegeben, tatsächlich verdächtig lange vorkommen.

Man kann schon einmal aus Unachtsamkeit oder Eile ins Radar fahren. Wer dies an ein und derselben Stelle mehrmals oder gar 28 Mal macht, sollte aber schon auch bei sich selber den Fehler suchen.