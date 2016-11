Als im Sommer das Finanzamt in der Bezirkshauptstadt seine Pforten schloss und als Alternative nur mehr der Standort in Wiener Neustadt zur Verfügung stand, war die Aufregung dementsprechend groß.

Nicht jeder ist mobil und auch nicht jeder im Besitz von Internet. Vor allem die ältere Generation tut sich da schwer, lauteten die Gegenargumente der Politik. Und man kann sich bildhaft vorstellen wie Landtagsabgeordneter Hermann Hauer im Beisein des Neunkirchner Bürgermeister beim Sektionschef des Finanzministeriums auf den Tisch haute und mit Vehemenz eine Alternativlösung für Neunkirchen forderte.

Das polternde und fordernde Auftreten war letztlich von Erfolg gekrönt: In der Vorwoche wurde eine Servicestelle im Rathaus eröffnet. Die immerhin einen Tag in der Woche der Bevölkerung für Amtsgeschäfte zur Verfügung steht. Eine in Österreich bislang übrigens einzigartige Lösung.

Ein schönes Beispiel dafür, was die Politik im Stande ist. Hoffentlich gibt es in Zukunft noch viele weitere Beweise dieser Art!