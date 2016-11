Dieser Schuss ist ordentlich nach hinten losgegangen: Mit einem kritischen Posting im Internet zum 150.000 Euro teuren Pumptrackprojekt hat die SPÖ Neunkirchen eine ganze Welle an negativen Reaktionen ausgelöst. „Shitstorm“ wird so etwas in der Fachsprache genannt.

Über die Art und Weise sowie die Wortwahl, wie die Kritik dargebracht wurde, kann man durchaus geteilter Meinung sein. Vom Inhalt her sind die Bedenken aber gerechtfertigt, wie ein Lokalaugenschein zeigt: Ein Metallzaun mit Spitzen auf einer Seite direkt neben den kurvigen Bahnen kann ganz einfach nicht die Ideallösung sein.

Immerhin dürfte es nun auch ein erstes Umdenken der Stadt geben: Eine Hinweistafel wurde umgehend angebracht – Befahren der Bahn nur auf eigene Gefahr! Ob das allerdings auch im Extremfall vor Gericht hält, wenn es hart auf hart hergehen sollte, möchte man sich nicht ausmalen. Die Hinweistafel kann daher nur ein erster Schritt gewesen sein. Weitere wichtige Schritte in diese Richtung sollten auf jeden Fall noch folgen. Zur Sicherheit der Benutzer, aber auch der Stadt!