Erfreut war er nicht gerade, Neunkirchens ÖVP-Stadtchef Herbert Osterbauer, als in der Vorwoche 23 neue Flüchtlinge eine Privatunterkunft bei der Familie Holzinger in der Bezirkshauptstadt bezogen hatten. Gerade hier ist die Integrationsthematik und -problematik ein stets vorherrschendes Thema. Über 60 verschiedene Nationen beherbergt die Stadt schon. Ein Umstand, der natürlich Konfliktpotenzial birgt.

Allerdings, und das ist die gute Nachricht: Auch die neu zugezogenen Flüchtlinge – laut ersten Aussagen eine sehr homogene Gruppe – werden so wie die erste größere Partie, die in Gemeindewohnungen Platz gefunden hat, profund betreut. Und zwar von Roten Kreuz, wo nicht nur professioneller, sondern vor allem der wichtige tägliche Kontakt besteht. Was diese Helfer und auch eine Gruppe engagierter Freiwilliger hier leisten, kann gar nicht hoch genug gelobt werden.

Die Pläne, am Rot Kreuz Gelände weitere Flüchtlinge unterzubringen, sind aber de facto vom Tisch. Auch im Sinne des Stadtchefs, der davon spricht, dass der Plafond erreicht ist.