Dass das Neunkirchner Erholungszentrum längst in die Jahre gekommen ist, ist unbestreitbares Faktum. Ebenso, dass der behördlich genehmigte Betrieb überhaupt nur durch regelmäßige Reparaturen aufrecht gehalten werden kann.

Nun wird eine gehörige Portion Gehirnschmalz notwendig sein, um auch in den nächsten Jahren über die Runden zu kommen und den Betrieb weiter gewährleisten zu können. An einer Generalsanierung wird wohl kein Weg vorbei führen, wie auch immer die konkret aussehen wird. Dass die Stadtverantwortlichen diesbezüglich einen Arbeitskreis ins Leben gerufen hat, in dem Vertreter aller Fraktionen im Boot sind, ist ein guter und richtiger Beginn. Wichtig wird auch sein, bald zu Ergebnissen zu kommen, denn der Zahn der Zeit nagt unaufhaltsam.

Kurz waren sogar Stimmen für eine Schließung laut geworden, aber die ist zum Glück nie ernsthaft zur Debatte gestanden. Da die Stadt auch eine soziale Verantwortung trägt, ist es ihre Pflicht, gewisse Leistungen zu bieten. Auch wenn das im Säckel vielleicht schmerzt.