Die Justizanstalt Gerasdorf ist keine gewöhnliche Haftanstalt. Nicht nur, dass die Einrichtung die einzige österreichweit ist, die ausschließlich auf den Vollzug von Haftstrafen von jungen Männern spezialisiert ist. Auch, was das Ausbildungsangebot betrifft, ist Gerasdorf erwähnenswert: Aktuell gibt es zwölf Lehrbetriebe, in denen die Ausbildung in insgesamt 15 Lehrberufen möglich ist. Außerdem setzt man besonders auf Therapie, Anti-Aggressionstrainings und vieles mehr.

Die in der Vorwoche vom Justizminister und den Beschäftigten der Anstalt vorgestellten Um- und Ausbaupläne der Einrichtung setzen diesen Weg fort. Neben dem Schaffen zusätzlicher Räumlichkeiten soll der Fokus auf weiteren Ausbildungsmöglichkeiten liegen. Damit soll die Reintegration nach der Haft bestmöglich gefördert werden, so der Minister.

Zweifelsohne ist das die richtige Vorgehensweise: Damit Jugendliche nach ihrer Haft zurück in den Alltag finden, brauchen sie ein bestmögliches Angebot an Ausbildung: Denn nur so kann der Schritt in ein Leben in Freiheit auch gelingen!