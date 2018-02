Spieler und Trainer kommen und gehen. Und im heutigen Fußball auch noch mit einer rasanten Geschwindigkeit. Auch, wenn diese Transferzeit vergleichsweise ruhig war. Was einen Verein ausmacht, was sein Rückgrat ist – das ist der Vorstand. Wie wichtig das ist, zeigt sich auch jetzt wieder beim SC Aspang.

Nach dem Abschied von Alois Gamperl hat sich jetzt rund um Michael Binder eine neue Führungsmannschaft gefunden. Die Funktionäre sind es, die diesen Sport am Leben erhalten und mit ihrer Arbeit das Schicksal eines Vereins über Generationen prägen können. Deswegen ist es wichtig, dass dieses Ehrenamt auch entsprechend wertgeschätzt wird. Das ist leider viel zu selten der Fall. Oft wird nur über Vorstandsmitglieder gesprochen, wenn sie krasse Fehlentscheidungen treffen oder fragwürdige Verhaltensweisen an den Tag legen. Viel zu selten werden Funktionäre positiv erwähnt.

Bei sportlichem Erfolg stehen Trainer und Spieler (zu Recht) im Mittelpunkt – zum Verein gehören aber mehr als die Herrschaften auf dem Blankett. Aspang hat eine große Tradition im Bezirksfußball – was in Aspang passiert, interessiert die lokale Kicker-Szene. Mit einem neuen Vorstand kommt wieder frischer Wind in den Verein und auch in die Region.