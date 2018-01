Der USV Scheiblingkirchen holt das nächste Aushängeschild des Vereins zurück in die eigenen Reihen. Mit Ex-Bundesligakicker Matthias Lindner gelang der Nummer eins im Bezirk ein echter Kracher-Transfer.

Insgesamt kam er 24 Mal für Mattersburg und 17 Mal für Wiener Neustadt in der höchsten Spielklasse zum Einsatz. Im Pittental ist man in den letzten Jahren mit derartigen Rückholaktionen immer gut gefahren. Vor drei Jahren kam der jetzige Abwehrchef Michael Steiner aus Mattersburg zurück, letztes Jahr folgte ihm Scheiblingkirchens Top-Stürmer Christian Ressler nach.

In Kottingbrunn lief es für Lindner vor allem zu Saisonbeginn nicht nach Wunsch – nicht nur persönlich, sondern für das gesamte Team. Dem Ex-Profi gelangen in 15 Spielen nur drei Treffer. Da bietet sich die Rückkehr und somit ein „Neustart“ beim Aufsteiger aus Scheibling‘ natürlich an.

Dieser Transfer kann, trotz der bereits bestehenden Offensiv-Qualität beim Landesligisten, ein wichtiger Schritt für die Etablierung im Mittelfeld der 1. NÖN-Landesliga sein. Die Eingliederung ins Team wird kein großes Problem darstellen. Viele Spieler kennt er bereits. Seine Rolle im Scheiblingkirchener Spiel zu finden ebenfalls nicht, da er mit seiner Erfahrung und Qualität schnell zum Führungsspieler werden kann und wird.