Der Bezirk Neunkirchen – ein Jäger-Bezirk. Und damit sind nicht die Herrschaften ganz in Grün mit der Flinte unterm Arm und dem Hund als treuer Weggefährte gemeint. Egal, ob 2. Landesliga, Gebietsliga, 1. Klasse Süd oder 2. Klasse Wechsel – die Neunkirchner Vereine liegen auf der Lauer.

Psychologisch kann das von Vorteil sein: Das Wissen, dass eine Wiederholung der Darbietung aus dem Herbst nicht für den Meistertitel reicht, kann in der Wintervorbereitung vielleicht die letzten entscheidenden Prozente herauskitzeln.

Die besten Chancen, als Jäger die „Beute“ im Juni doch noch „erlegen“ zu dürfen, hat Neunkirchen.

Mit Harald Bock steht wohl ein absoluter Top-Mann für die 2. Klasse Wechsel ante portas, dazu könnte sich bis Ende Jänner am Transfermarkt noch etwas tun. Aspang in der 1. Klasse und Breitenau in der Gebietsliga brauchen hingegen ein kleines bis mittelgroßes Fußballwunder, um den amtierenden Winterkönig zu entthronen. Aspang hat neun Punkte Rückstand auf Ebreichsdorf, die bis jetzt keine Spur davon zeigte, zu stolpern. Auch Breitenau fehlen neun Zähler auf Platz eins. Meistertitel? Eher unrealistisch.

Bessere Karten hat da Scheiblingkirchen. Der USV war im Herbst noch nicht am Zenit. Da ist alles möglich.