Ein paar Kilo abnehmen, weniger rauchen, endlich diese Gartenhütte fertig stellen – Neujahrsvorsätze gehören zum 1. Jänner wie die Wiener Philarmoniker. Und da bilden wohl die Neunkirchner Vereine keine Ausnahme.

Angefangen an Scheiblingkirchen – der Landesligist will sich im Vergleich zum Herbst steigern, weiterhin im Spitzenfeld ein Wörtchen mitreden. Und dann ganz langsam, diesen ersten Platz zurückerobern. Fazit: Schwierig, aber machbar.

Ein Stockwerk tiefer stehen die Neunkirchner Vereine am Scheideweg: Spätestens im Sommer kann Breitenau die Aufstiegsambitionen nicht mehr leugnen – da gilt es, sich jetzt schon für den Herbst warmzulaufen. Gloggnitz hingegen muss den Schritt wieder weg vom Tabellenkeller schaffen. Fazit: Breitenau auf einem guten Weg zum Titelkandidat, Gloggnitz braucht unbedingt frisches Blut. In der 1. Klasse Süd spitzt Hirschwang schon jetzt auf den Titelkampf der folgenden Saison – am anderen Ende kämpft Pottschach gegen die Rückkehr in die 2. Klasse.

Ähnliches Fazit wie in der Gebietsliga: Hirschwang wird ein heißes Eisen, Pottschach braucht spätestens im Sommer neue Kräfte.

Und in der 2. Klasse schaut alles auf Neunkirchen – der Meisterteller soll‘s werden. Fazit: Wenn Ruhe im Verein einkehrt, sicher schaffbar.