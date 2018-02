Ein Warnschuss und die Folgen.

Stolz, mit erhobenem Haupt und voller Zuversicht gehen die Mitglieder der SPÖ Neunkirchen aus der Landtagswahl: Ein satter Zugewinn von 6,7 Prozent macht nicht nur Lust auf mehr, sondern verleiht Spitzenkandidatin Andrea Kahofer, Günther Kautz und Co. Zuversicht für die Gemeinderatswahl 2020.

An der SPÖ werde in zwei Jahren kein Weg vorbeiführen, lautet die launige Kampfansage und man ist guter Dinge, mit den richtigen Themen und Personen die Stadtregierung vor eine harte Probe stellen zu können. Nun stimmt es schon, dass Landtags- und Gemeinderatswahlen zwei verschiedene Paar Schuhe sind, aber angesichts der Verluste von 7,5 Prozent wird die städtische ÖVP nicht so ohne Weiteres zur Tagesordnung übergehen können. Egal, um welche Wahl es sich jetzt gehandelt hat.

Dass sich die ÖVP dieser drohenden Gefahr bewusst ist und auch reagieren wird, dessen kann sich auch die Stadt-SPÖ sicher sein. Für die Opposition kann das also somit durchaus bedeuten, dass dieser Warnschuss in Richtung Regierung fast zu früh kam.