Ein letztes Mal noch einmal dort auflaufen, wo alles begonnen hat. Dort, wo man zum ersten Mal die Dress trug. Die ersten Siege, die ersten Niederlagen.

Der Heimatverein ist etwas ganz besonderes – und für viele, viele Fußballer auch nach zahlreichen anderen Stationen immer noch eine Herzensangelegenheit. Das gilt auch für den gebürtigen Grünbacher Daniel Kohn. HW Wiener Neustadt, Theresienfeld, Sigless, Ritzing, Ortmann, Bad Fischau, Eggendorf, Stegersbach – Kohn hat als Spieler viel gesehen. Seine Rückkehr birgt dadurch umso mehr Fußballromantik.

Dem SV Grünbach wäre es zu wünschen, wenn all jene, die in Grünbach zum Kicken begonnen haben, am Karriere-Ende noch einmal ihre Zelte am Schneeberg aufschlagen würden. Und zwar vielleicht nicht wie Kohn als „Back Up“, sondern vielleicht doch noch einmal für ein, zwei Saisonen.

Das würde den Verein aus den untersten Tabellenregionen der 2. Klasse Wechsel führen. Und auch wenn es nahezu absurd klingt, dass ein Ex-Profi wie Vishaj Butrint oder ein erfahrener 1. Landesliga-Mann wie Marvi Konci eines Tages tatsächlich wieder die Grünbach-Dress tragen – träumen wird man ja hoch oben am Grünbacher Sportplatz doch noch dürfen.