Das Ergebnis der aktuellen NÖN Online-Umfrage spricht eine eindeutige Sprache: Mehr als 80 Prozent sind mit den Umgestaltungsplänen des Minoritenplatzes in Neunkirchen nicht zufrieden. Damit wird auch das Urteil der politischen Opposition, die die zukünftige Umgestaltung sehr kritisch betrachtet, bestätigt.

Wie bereits berichtet, soll nur mehr eine Busspur bestehen bleiben und der Rest des Platzes in Parkplätze umgewandelt werden. Das ist ein ziemlich dürftiges Ergebnis für eine strategisch so wichtige Örtlichkeit, die zwischen dem Zentrum und dem Panoramapark liegt.

Die Stadtregierung ist inzwischen um Schadensbegrenzung bemüht und rudert zurück: Das letzte Wort sei noch lange nicht gesprochen, Ideen können gerne noch eingebracht werden. Ideen, die dringend notwendig sind, um diesen Platz nicht nur zu einer Betonwüste werden zu lassen.

Immerhin zeigen sich die Politverantwortlichen einsichtig und wollen handeln: Denn Selbsterkenntnis ist bekanntlich der erste Weg zur Besserung. Und im Fall des Minoritenplatzes mit hoffentlich schon bald sichtbaren Ergebnissen!