Jürgen Weber ist nicht zu beneiden. Der Spielertrainer der SV Gloggnitz ist bemüht, sein Team mit Neuverpflichtungen zu verstärken. Das ist auch bitter notwendig: Auch wenn es in dieser Saison wohl nur einen Absteiger gibt – im Alpenstadion darf‘s ruhig ein bisschen mehr sein als der vorletzte Rang, der im Sommer als rettendes Ufer wohl ausreichen wird.

Doch Weber hat ein Problem: Seine Verhandlungsbasis könnte besser sein. Die Zeiten, als in Gloggnitz Milch und Honig flossen, sind vorbei. Das ist kein Geheimnis. Aber der Verein gehört noch immer zu den besten Adressen im Bezirk. Sportlich gesehen gibt es nur den USV Scheiblingkirchen, der in einer höheren Liga als Gloggnitz spielt. Und die Infrastruktur kann sich auch sehen lassen, ist für Amateurfußball-Verhältnisse top.

Warum holt sich Weber dann dennoch Körbe von Spielern, die ohnehin am Markt sind/waren und Gloggnitz-Vergangenheit haben? Ganz einfach – der Titelkampf ist für jeden Fußball einfach zu reizvoll. Harald Bock spielt mit Neunkirchen auf alle Fälle im Frühjahr um die Schale, Stefan Vollnhofer darf sich eine ganze Rückrunde in Hirschwang akklimatisieren, bevor es dann im Herbst 2017 auf große Titeljagd geht. Diesen Anreiz kann Gloggnitz auf Sicht in der Gebietsliga nicht (mehr) bieten.