Mut kann man sich zwar nicht kaufen, aber es kann auch in die Hose gehen, wenn man zu mutig ist. Warum die Neunkirchner SPÖ seit Wochen den Neubau der Feuerwehrzentrale ins Visier nimmt und dabei auch mit Unwahrheiten – so wurde behauptet, die Bezirksalarmzentrale in Schwarzau sei erst kürzlich errichtet worden – arbeitet, wissen wohl nur Insider.

Frei nach dem Zauberlehrling wird man nun die Geister, die gerufen wurden, nicht mehr los. Denn mittlerweile ist nicht nur die Politik, hier vor allem die ÖVP, sondern auch die Feuerwehr in Aufruhr und Aufregung. Die SPÖ ist inzwischen immerhin um Schadensbegrenzung bemüht, fordert aber, das Geld auch gleichermaßen in Ausrüstung, Fahrzeuge und alte Feuerwehrhäuser wie in Peisching zu investieren.

Mittlerweile hat sogar Nationalrat Hans Hechtl eine Vermittlerrolle eingenommen und will ein Gespräch zwischen seiner Partei und dem Bezirksfeuerwehrkommando organisieren. Eine Aussprache ist höchst notwendig, bevor der Brand, der ausgelöst wurde, nicht mehr gestoppt werden kann.