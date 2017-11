Es wäre fast ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk: Nach mehrmals vergeblichen Versuchen, das städteeigene und stark defizitär agierende Elektrohaus an den Mann zu bringen, dürfte nun eine Übernahme kurz vor dem Abschluss stehen.

Skurrilerweise handelt es sich beim Kaufinteressenten um die steirische Gemeinde Mürzzuschlag, deren SPÖ-Bürgermeister Karl Rudischer mit seinem Architekturbüro seit Jahren in Neunkirchen tätig ist und die Szene nicht nur vor Ort, sondern in der gesamten Region kennt. Er ortet jedenfalls großes Potenzial und auch politisch wurde in seiner Gemeinde diesbezüglich ein einstimmiger Beschluss gefällt.

Auch die Mitarbeiter würden, sofern sie das wollen, übernommen werden. In Neunkirchen herrscht dennoch gedämpfter Optimismus. Schon einmal stand man unmittelbar vor einem Abschluss, der in letzter Sekunde geplatzt war.

Bleibt zu hoffen, dass im Sinne aller Beteiligten dieses Mal der Deal wirklich über den Tisch geht, der Stadtgemeinde eine große Last genommen wird und es die Steirer besser machen!