Da hat sich die Behörde wieder einmal ausgezeichnet: Bis vor wenigen Wochen war es Fahrzeuglenkern noch erlaubt, in Neunkirchen bei der Kreuzung der B 17 mit der Hammerstraße stadteinwärts gleichzeitig mit den Geradeausfahrenden im Rahmen einer Ampelphase auch Links abzubiegen.

Mit Umrüstung und Umstellung auf neue Ampelanlagen entlang der Bundesstraße im Stadtgebiet wurde dieses Vorrang-Verhalten plötzlich geändert. Obwohl es dort jahrelang keinen ernst zu nehmenden Zwischenfall gab, müssen Linksabbieger nun extra warten. Was bei theoretisch freier Fahrt nicht nur mühsam und nervig ist, sondern auch für vermehrten Feinstaubausstoß sorgt.

Begründet wird dies damit, dass der Gegenverkehrsbereich zweispurig geführt wird und das vom Gesetz her nun so sein muss. Allerdings war dieser auch schon vorher zweispurig, und es hat ebenfalls funktioniert. Manchmal und speziell in diesem Fall hat man das Gefühl, dass es nicht schaden würde, sich etwas mehr auf den Hausverstand als auf bloße Paragrafen zu verlassen.