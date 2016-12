Die Luft war draußen: Wer nach dem Auszug der Opposition und dem Abbruch der Gemeinderatssitzung eine spannende und aufregende Wiederholung der Vorwoche erwartet hatte, der wurde bitter enttäuscht.

Kontroversielle Themen hätte es zwar einige gegeben, den Mandataren dürfte allerdings die Lust zu diskutieren vergangen sein. Am augenscheinlichsten wurde das bei der Budgetdebatte gleich am Sitzungsbeginn: Stellt diese Beschlussfassung mit einhergehender Diskussion normalerweise den Sitzungshöhepunkt jedes Jahres dar, so war dieses Mal das Zahlenwerk in nicht einmal 25 Minuten abgehandelt und – mit den Stimmen der Regierung und der wilden Gemeinderätin Christa Wallner – beschlossen. Das hat es noch nie vorher in der Geschichte der Bezirkshauptstadt gegeben.

Während die ersatzgeschwächte SPÖ noch halbwegs bemüht war, die Gründe für ihre Ablehnung darzulegen, kamen von der FPÖ überhaupt nur verbal vorgetragene Rülpser von Norbert Höfler. Das ist für einen Platz im Gemeinderat eigentlich zu wenig. Viel zu wenig.