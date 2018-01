War das spannend und aufregend zugleich! Nachdem es an der Vormachtstellung der ÖVP nichts zu rütteln gab und das tolle Ergebnis der FPÖ erwartet werden konnte, war für den Bezirk Neunkirchen die entscheidende Frage am Wahlsonntag, ob Rupert Dworak den Wiedereinzug für die SPÖ in den Landtag schaffen würde.

Denn erstmals hatte der Ternitzer Stadtchef seinen Fixplatz zugunsten seines Vizebürgermeisters Christian Samwald abgegeben und selbst um Stimmen für das Grundmandat laufen müssen. Ein hoher Poker, dem selbst eingefleischte SPÖler nur wenig Gewinnchancen zubilligten.

Doch Dworak hat es allen noch einmal bewiesen: Durch enormen persönlichen Einsatz und Aufwand steht er nun als großer Sieger da. Aber nicht nur er persönlich und seine Partei haben dadurch gepunktet. Nein, auch der Bezirk darf sich als Sieger fühlen, ist der doch mit Dworak, Samwald und wahrscheinlich Hermann Hauer von der ÖVP künftig erstmals wieder dreifach im Landtag vertreten. Denn eine starke Stimme kann nie schlecht sein!