Es gibt wenig Verletzungen, die bei Sportlern so sehr einen kalten Schauer über den Rücken jagen wie ein Kreuzbandriss. Die Liste von Athleten, die sich beim Comeback-Versuch nach dieser Horror-Verletzung die Zähne ausbissen, ist lang und prominent. Zwei Kreuzbandrisse haben schon oft das sofortige Karriereende bedeutet…

Die Feistritzerin Sarah List hat drei (!) Kreuzbandrisse. Drei. Und das mit 19 Jahren. Eigentlich unvorstellbar. Jeder Sportler hätte verstanden, wenn sich diese junge Frau in ihrem ganzen Leben nie wieder auf Ski gestellt hätte. Doch List bewies unglaubliches Kämpferherz, zeigte psychisch und physisch beneidenswerte Gewinnermentalität – und feierte in der Vorwoche ihr Comeback. Respekt!

Völlig unabhängig wie weit es Sarah List in ihrer Karriere noch schaffen wird: Mit der Rückkehr nach drei Kreuzbandrissen bleibt sie für viele Sportler in vielen verschiedenen Feldern ein absolutes Vorbild. Das Meistern dieses steinigen Weges, die Absolvierung dieser harten Prüfung – nicht messbar in Hundertsel und Zehntel, nicht messbar in Medaillen und Pokalen. List hat bewiesen, aus welchem Holz sie geschnitzt ist. Und nach einer fast dreijährigen Verletzungspause gibt es niemanden, der dieser jungen Frau keinen Erfolg gönnt.