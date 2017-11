Wilde Mythen rankten sich um das Kirchberger Transferprogramm. In der bevorstehenden Winterpause sollte sich am Wechsel viel tun – Spielertrainer Bernd Brandstätter kenne ja genug Leute, heißt es. Unter anderem sollte es sich dabei um drei Kroaten handeln, die Kirchberg aus den Niederungen des Abstiegkampfs im Tabellenmittelfeld absichern sollte. Klar, dass da bei der Konkurrenz die ein oder andere Angstschweißperle mehr sich auf der Stirn gebildet hat…

Doch Kirchberg hält die Füße still. Und das ist auch absolut verständlich. Warum? Weil weder die Leistungen noch die Punkteausbeute im vergangenen Herbst den Kirchbergern Handlungsbedarf geliefert haben. Da ergibt es nur Sinn, dass Bernd Brandstätter seiner Mannschaft das Vertrauen schenkt, weiter auf die bestehenden Kräfte setzt.

Und Brandstätter lernt auch eine wichtige Lektion: Ein Trainer wird speziell an den Leistungen derer Spieler gemessen, deren Transfers seine Handschrift trägt. Da tut Brandstätter gut daran, sich genau diese Akteure noch mehr zur Brust zu nehmen und ihnen zu verdeutlichen, dass mit ihren Leistungen auch die Wahrnehmung zusammen hängt, wie der Trainer Brandstätter in der Lage ist, eine Mannschaft am Transfermarkt zu verbessern.