Der Blick auf den Kalender, er frustriert. 10., 11., 12. Februar. Februar (!). Das ist noch so richtig weit weg von Meisterschaftsfußball für den ambitionierten Amateur-Fußballer. Zwischen Mönichkirchen und St. Egyden, Puchberg und Hirschwang müssen Trainer momentan viel Kreativität beweisen – Training? Auf Naturrasen? Wohl eher nicht. Also: Pack die Laufschuhe aus, es sind ja nur noch knapp fünf bis sechs Wochen.

Spiele sind quasi nur auf Kunstrasen auszutragen – in Eggendorf, Traiskirchen, Lindabrunn, Steinbrunn, Krieglach und wie die Anlagen alle heißen. Doch was fällt auf? Richtig: Aus Neunkirchen ist da niemand vertreten. Dabei hätte sich der Bezirk von der Bedeutung und der Breite im Volkssport Fußball längst einen Kunstrasen „verdient“. In einem Bezirk mit Städten wie Ternitz, Neunkirchen und Gloggnitz hätte doch irgendwann mal ein Kunstrasen entstehen können, ja fast schon müssen.

Das ist aber nur zum Teil die Verantwortung der fleißigen Funktionäre. Da ist auch die hohe Politik gefragt. Beziehungsweise im Zusammenspiel hätte die Region eine Aufwertung erlebt, wenn der Bezirk mit einer entsprechenden Spielwiese ausgestattet geworden wäre. Ein Versäumnis auf Jahre.