Vier Runden noch. Vier. Gloggnitz geht auf der Pole Position in das heiße Saisonfinale. Mit drei Punkten Vorsprung auf Breitenau und fünf auf Ebreichsdorf II hat die Mannschaft von Trainer Thomas Leonhardsberger alle Trümpfe in der Hand. Die Gloggnitzer präsentieren sich in bestechender Form, lassen selbst genau gegen jene Gegner, die in der Vergangenheit immer wieder zu Stolpersteinen wurden, nichts anbrennen.

Und: Hat Gloggnitz im Herbst insgesamt noch 18 Treffer zugelassen, rühren Stefan Bliem und Co. jetzt Beton an – nur fünf Mal musste der ehemalige Bundesliga-Tormann den Ball aus dem Netz fischen. Eine Statistik, die schon meisterlich anmutet. Gloggnitz blieb in neun Frühjahrsrunden ungeschlagen – selbst im Derby gegen Breitenau, als der Bezirkskonkurrent dem Sieg eigentlich näher war, brachten die Gloggnitzer irgendwie die drei Punkte ins Trockene.

Kommende Woche wartet mit Ebreichsdorf II das Duell mit einem der beiden schärfsten Verfolger – hier kann eine Vorentscheidung fallen. Die Gloggnitzer sehen nach zehn Jahren auf hoher Gebietsliga-See endlich den Hafen der 2. Landesliga am Horizont. Gloggnitz hat das Zeug dazu, jetzt auch in den letzten Wochen den Sack zumachen zu können.