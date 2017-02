Mit der Nummer sechs, unser Kapitän, Manuel… Widermann! Wenn im Scheiblingkirchner Pittentalstadion Platzsprecher Christian Stangl zu Andreas Marek wird, ist Gänsehaut garantiert. Auf die Vorstellung der lebenden Vereins-Legende Manuel Widermann mussten die Scheiblingkirchner Fans einen ganzen Herbst verzichten. Am vergangenen Freitag hat der Captain den ersten ganz wichtigen Schritt zurück zur Fußballer-Normalität gemacht.

Ein halbes Jahr musste Widermann mit einer Kreuzbandverletzung zusehen – eine Pause, in der deutlich wurde, wie und vor allem wann er seinen Kollegen fehlt. Nicht in den Momenten, wenn Christian Ressler, Raphael Schwab und Stefan Holzinger die Gegner in Grund und Boden laufen. Auch nicht dann, wenn Daniel Ressler durch die Abwehrkette des Gegners tanzt. Sondern genau an jenen Tagen, wenn die Sprintraketen nicht zünden und sich die „Zangler“ festlaufen.

Moralisch gibt ein Routinier wie Widermann seinen Kollegen immer das Gefühl, in engen Partien den Glauben nicht zu verlieren. Ein entscheidender Faktor. Und außerdem hat Widermann mit seinen Freistößen schon oft die Kohlen aus dem Feuer geholt. Widermanns Comeback ist wie ein Top-Neuzugang im Winter – und wird im Titelkampf noch eine entscheidende Rolle spielen.