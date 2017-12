Lange hat es gedauert, bis American Football in Österreich angekommen ist. Dabei vergessen viele, dass die Alpenrepublik mit Raimund Werschnig und Toni Fritsch sogar zwei Super Bowl-Sieger hervorgebracht hat – Kicker natürlich…

Aber dank den neuen Medien und auch dank Puls 4 mit dem Bezirks-Journalisten Walter Reiterer als Speerspitze hat American Football in den letzten Jahren immer mehr an Popularität gewonnen. Da erfreut es das Sportlerherz, dass da im Schwarzatal sich ein paar Begeisterte zusammen getan haben und mit den „Black Valley Wilds“ eine Mannschaft ins Leben gerufen haben. Dieses Projekt hat Potenzial. Denn zwischen der Rax und dem Triestingtal ist diese Mannschaft konkurrenzlos – der nächste organisierte Verein ist dann erst in Mödling.

Dem Bezirkssport würde es gut tun, wenn Peter Hofstädter, Jochen Bous und ihre „Wilds“ tatsächlich Richtung Liga-Betrieb und organisiertem Wettkampf gehen würden. Damit hätte der Bezirk ein weiteres Alleinstellungsmerkmal in der Region – neben einer Bundesliga-Judomannschaft und Champions League-Startern im Kegeln. Man sieht, dass auch abseits von König Fußball im Neunkirchner Bezirk „Randsportarten“ ausgezeichnet funktionieren. Warum also nicht auch die Nachfolger von Toni Fritsch?