Alles fest anhalten – und los geht die wilde Fahrt! Das Trainerkarussell nimmt Fahrt auf. Gloggnitz‘ Jürgen Weber übernimmt ab Sommer in Katzelsdorf – für beide Seiten eine gute Entscheidunge, Weber kennt die Liga in- und auswendig, kann dort auf ein solides Umfeld setzen.

Plötzlich, aber nicht überraschend kam der Wechsel von Scheiblingkirchens KM II-Trainer Max Ungersböck zu Gebietsligist Krumbach. Aus der 2. Klasse und der 2. Reihe beim USV zwei Etagen weiter nach oben. Für Ungersböck mit Sicherheit der richtige Schritt zum richtigen Zeitpunkt. Für sein Karriere-Ziel, Chefcoach in Scheiblingkirchen zu werden, ist das bestimmt zuträglich. Ungersböck hat in Aspang Ergebnisse abgeliefert, bei den Scheibling-Fohlen jetzt puncto Spielerentwicklung eine Trainer-Talentprobe abgelegt. Alles Gute in Krumbach, Max!

Doch etwas unerwartet kommt der Abschied von Christian Vollnhofer in Aspang. Auch, wenn die letzten Ergebnisse ausbaufähig waren – Vollnhofer kann auf eine solide Zeit in Aspang zurückblicken.

Und das Trainerkarussell rotiert auch in der kommenden Woche auf Hochtouren. In der 1. Klasse Süd bahnt sich der nächste Wechsel an: Dort kreisen die Interessenten schon um einen frei werdenden Posten…